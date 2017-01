MOPC defiende a virtual ganador de la APP Aeropuerto y critica a Cedicor

El hecho fue considerado motivo de descalificación de Sacyr, que prácticamente es la ganadora de la APP del Aeropuerto, ya que ofreció un canon de 32,06% al Estado de todos los ingresos brutos. Según denunciaron los actores involucrados, la propia Ley APP prohíbe la participación de empresas que incumplieron contratos, ya sea en sus países de origen o a nivel local.

Sin embargo, Jiménez Gaona, dijo que “la Sacyr” que participa del llamado para la construcción de la nueva terminal aérea (con Agunsa de Chile), no es “la Sacyr” que perdió una concesión en España. Su declaración fue discordante, pues se sabe que los representantes de la empresa española son los mismos en su país de origen. Incluso, sus directivos conversaron hace unos meses con ÚH, cuando hablaron de su presencia internacional.

“La persona jurídica a la cual se rescindió el contrato (en España) no es Sacyr, no es la Sacyr que está participando del proceso en Paraguay, es otra figura legal. Tenemos el dictamen jurídico que clarifica el tema y nos da a nosotros la tranquilidad de que no se trata de ningún incumplimiento de lo que establece la Ley APP. Por lo cual se autorizó a que continúe el proceso”, aseveró.

Contra Cedicor. El ministro además se descargó en contra de la empresa Cedicor (firma argentina del grupo Eurnekián), que fue eliminada de la licitación y que denunció supuestas irregularidades del proceso ante el Congreso, lo que derivó a una auditoria de la Contraloría.

En este sentido, el ministro señaló que la propia Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) evaluó el aspecto de la seguridad de la oferta de Cedicor y consideró que la empresa argentina no cumple con los requisitos técnicos –específicamente de seguridad de la pista–, para que el nuevo aeropuerto consiga una certificación internacional.

A su vez, enfatizó que con el “elevado” canon de 47% que ofertó Cedicor iba perder dinero, lo cual consideró que no era factible. “La oferta que ofreció Cedicor es muy alta, que nosotros no vimos por su eliminación, pero la hemos evaluado con nuestro estudio de factibilidad y nos da la pauta de que iba a perder dinero”.

Continuó: “Cedicor iba a necesitar 28 años más de extensión de su concesión (sumado a los 30 años que se previó) para poder empatar (su inversión). Vemos que esa empresa ha hecho algo similar en Argentina, donde acumuló una deuda de 450 millones de dólares por no pagar el canon, donde terminaron entregando acciones de la sociedad de explotación del aeropuerto y logró una extensión del plazo de la concesión por 20 años más. Eso tampoco es adjudicable”

Jiménez Gaona habló además de la propuesta de Vinci. “Mientras tanto Vinci no pida que se retire su oferta el MOPC seguirá trabajando en la evaluación de su propuesta”, expresó. Reiteró que 1,02% que presentó de canon, tampoco es adjudicable.