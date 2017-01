Montenegro llegaría y hay Barreto para rato

Sobre Diego Barreto, el empresario comentó que la semana que viene firmará la renovación de contrato con Olimpia. “Yo no me preocupo si Barreto es suplente o no. Eso es algo que decide el técnico. Diego es un gran profesional, uno de los mejores arqueros que hay y se nota que Olimpia lo quiere”.

Por otra parte, la delegación (ver info) parte a Encarnación para continuar con la pretemporada. Durante la estadía en Encarnación, la delegación se hospedará en el Hotel AWA Resort. En cuanto a refuerzos, el defensor, César Benítez, ex Cerro Porteño, arregló con el Decano por dos años.