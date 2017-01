Mollema:"Ganar en San Juan supondría un gran golpe moral para la temporada"

Pocito (Argentina), 28 ene (EFE).- El holandés Bauke Mollema (Trek), líder de la Vuelta a San Juan, considera que "ganar esta prueba supondría un gran golpe moral para el Giro de Italia y todas las carreras en las que participe.

"Todavía no he ganado, pero sin duda ganar aquí sería importante para mi y para el equipo y un buen golpe moral, pero no solo para el Giro, sino para la Tirreno Adriático y todas las carreras que haga", dijo.