Mirta Gusinky pide que no se toque la memoria de su hija

“Si a mí me tienen que acusar de algo, que me acusen a mí, pero que no toquen la memoria de mi hija”, refirió casi con la voz quebrada.

Las críticas contra la senadora fueron por unirse a Lugo, a quien siempre culpó de lo sucedido con Cecilia.

Al mismo tiempo acusó a los medios de comunicación de tomar postura en torno a la enmienda, alegando que si ellos también tenían micrófono las 24 horas, la suerte hubiera sido otra.

“Nunca tuve un pacto con Lugo. La figura de la reelección es necesaria, de ninguna manera es inconstitucional”, consideró.

“Yo considero que esas expresiones son realmente deleznables. Creo que es para desfigurar la imagen”, dijo sobre el caso de su hija.

“Estoy por la reelección porque estoy convencida de que la mejor opción para ser candidato del Partido Colorado es (Horacio) Cartes”, dijo.

“Si esto beneficia también a otros presidentes, no puedo estar diciendo que no le aguanto a nadie (...). Se mezclaron las cosas, quieren desdibujar mi figura. Como no pueden decir que soy ladrona, planillera, que puse a algún funcionario, tuvieron que tocar ese talón”, refirió la senadora recordando a Cecilia.