"Está corriendo una lista dentro de las oficinas. Están firmando muchos funcionarios porque ellos mismos han pedido", dijo primeramente el ministro al hablar este jueves con la prensa.





Seguidamente, Sosa no dudó en afirmar que él también firmó tal planilla porque está seguro de tener una posición positiva hacia el concepto de la enmienda constitucional, que pretende que el actual mandatario, Horacio Cartes, continúe en el poder más tiempo.





"Yo firmé la planilla porque quiero que el pueblo decida, no que 23 legisladores decidan por mí. Quiero que el referéndum decida sobre la enmienda, como ciudadano digo, no como ministro", sentenció Guillermo Sosa en contacto con la emisora 970 AM.





Una respuesta similar fue otorgada por el ministro de Educación, Enrique Riera, quien al hablar con la misma emisora radial dijo ser fiel a su equipo y expresó su deseo de que Cartes siga al mando de la presidencia de la República.





Riera agregó que él tiene una postura asumida con relación a la enmienda y, pese a que no firmó aún ninguna planilla, piensa que esta figura de recolección de firmas para el efecto guarda una relación democrática por completo.





"No tengo problema de firmar. Tengo postura asumida. Me considero un demócrata, la enmienda o la reforma se va a discutir en el Congreso. Yo creo que la enmienda constitucional para la reelección es constitucional", sentenció el ministro de la cartera de Educación.





Días atrás se daba a conocer que varias planillas estaban recorriendo las instituciones públicas con el fin de obligar a funcionarios a firmarlas para no ser despedidos. El mismo ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, primero dijo que esta acción no podía realizarse dentro de las carteras de Estado para luego, retirar sus palabras y mostrarse a favor de la medida oficialista.





Ante ello, la Comisión Permanente del Congreso decidió este miércoles en sesión ordinaria pedir un informe a Peralta sobre la recolección de firmas "ciudadanas" a favor de la reelección bajo la idea de: "Que la gente decida".