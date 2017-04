Mingueros rechazan modificación de itinerario de buses que llevan a CDE

Una verdadera guerra se desató entre vecinos de Minga Guazú y la Municipalidad de Ciudad del Este, que dispuso desde el pasado 21 de abril la modificación del itinerario de ingreso de buses que realizan el servicio interurbano entre ambos distritos.

Antes todas las unidades de la empresa Minga Guazú que ingresaban al municipio llegaban hasta el kilómetro 1, sobre la ruta internacional número 7; ahora las unidades que vienen desde los kilómetros 30 y 24 deben ingresar a la altura del kilómetro 7, girar en la avenida Julio César Riquelme, continuar en la avenida San José hasta el Área 1 y de allí por la supercarretera, en el Área 4, llegar hasta la Terminal de Ómnibus.

Mientras los que vienen del kilómetro 16 y del kilómetro 14 ya no pueden tomar las avenidas colaterales (Monseñor Rodríguez y San Blas) desde el kilómetro 10.

Si bien pueden llegar hasta el km 1, deben hacerlo exclusivamente por la ruta 7, Gaspar Rodríguez de Francia; lo que aseguran es peligroso, debido a que no tienen paradas para alzar y bajar pasajeros.

doble pasaje. Carmen Montanía, vecina de Minga Guazú, dijo que ahora deben pagar doble pasaje para llegar hasta su lugar de trabajo, ubicado en el centro de CDE. “Me tengo que bajar en el kilómetro 7 y de ahí tomar otro ómnibus, porque el que me llevaba al centro ahora me lleva a la terminal, muy lejos de mi lugar de trabajo. Yo no sé cuál es problema, pero los perjudicados somos los usuarios, que a diario venimos a ganarnos el pan de cada día”, reclamó.

Un grupo de vecinos presentaron una nota ante el pleno de la Junta Municipal y pidieron que se modifique la resolución de la intendencia municipal y se ponga punto final al conflicto. El pedido ingresó esta semana durante la sesión del cuerpo colegiado.

El concejal municipal Herminio Corvalán calificó de justo el pedido y comentó que están preparando un dictamen al respecto. “Es una injusticia lo que se está haciendo con esta gente que a diario viene a nuestra ciudad para trabajar. En lo personal digo que el pedido corresponde y vamos a recomendar desde la comisión de Seguridad y Tránsito que se vuelva al itinerario anterior y terminar con este problema”.

ORDENAR. Desde la Comuna se informó que la nueva disposición lo que busca es ordenar el ingreso de buses dentro de los límites del municipio. Teodoro Román, de la División Transporte Público, explicó que no había problema en la aplicación del nuevo itinerario y que todo empezó con el pedido que se realizó en la Junta Municipal.

“Cualquier modificación debe ser primeramente analizada por la Intendencia (...). Lo que se está haciendo se ajusta estrictamente a derecho y atribuciones que tiene el Municipio en cuanto al manejo de transporte dentro del ejido municipal”, refirió.