Militantes se alejan del PMAS tras pelea interna con Camilo

El grupo, que anunció ayer la creación de un nuevo frente político, está liderado por los diputados Casco y Aldo Vera, además de Karina Rodríguez, el concejal Rodrigo Boungermini; la ex ministra de la Secretaría de Emergencia Nacional, Gladys Cardozo; la ex ministra de la Juventud, Diana García y el actual director del área social de la Municipalidad de Asunción, Iván Allende. Además en la lista aparecen otros nombres de personas que recientemente se incorporaron al partido y no son de la conducción originaria.

En conferencia de prensa, anunciaron que se mantendrán como Avanza País y Juntos Podemos y que planean que de estos sectores pueda salir un movimiento que presentará candidaturas para las elecciones de 2018.

“Para dar este paso, hemos tomado la decisión colectiva de renunciar a ser miembros del Partido del Movimiento al Socialismo (PMAS), una herramienta política que desde su nacimiento ha contribuido en diversas luchas (...) coincidimos, hoy más que nunca, que son necesarios los liderazgos colectivos con una conducción programática para hacer frente al modelo de concentración económica, política y judicial”, dice el pronunciamiento que dieron ayer.