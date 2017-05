Miles marchan por legalizar la marihuana en Argentina

En Argentina el uso de cannabis con fines medicinales es legal, pero su cultivo sigue prohibido y fue el eje de una marcha en Buenos Aires, este sábado, donde miles de personas reclamaron el derecho a cultivar libremente.

La movilización fue en el marco de la Marcha Mundial por la Marihuana 2017.

“Yo a esta planta le debo todo, estaré acá hasta que deje de ser ilegal su cultivo”, dice a la AFP Valeria Salech. Produce cannabis para su hijo de 10 años, autista y epiléptico.

Probó con el cannabis hace algunos años, y asegura que la terapia alternativa le permitió “al fin conocer” a su hijo.

“Con la medicación alopática lo tenía muy dopado, convertido en un zombi, siempre con la mirada perdida, la boca abierta, no respondía a su nombre, usaba pañales y babero”, cuenta esta mujer menuda y decidida de 42 años.

Se le hace un nudo en la garganta cuando describe lo que sucedió desde que empezó el tratamiento. “Gracias al cannabis tengo un hijo que me mira a los ojos, me sonríe y me nombra”, dice Valeria.

Preside Mamá Cultiva, una ONG de padres y pacientes cultivadores.

El Senado, en voto unánime a finales de marzo pasado, sancionó una ley que contempla casos como el del hijo de Valeria.

Aún debe ser reglamentada y los pacientes y sus familias buscan que sea amplia en cuanto a las enfermedades pausibles de recurrir al aceite de cannabis, que deberá ser provisto en forma gratuita por el Ministerio de Salud.

URUGUAY. Miles de personas marcharon hoy por la principal avenida de la capital uruguaya en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana 2017, que se celebró de forma simultánea en varios países y que en Uruguay tuvo como centro el reclamo por cambios en la legislación y el avance en el ámbito medicinal.

Con consignas como América Latina y el Caribe se plantan y Todos tenemos la libertad de decidir sobre nuestros actos los activistas marcharon desde la Plaza Libertad, de Montevideo, hasta la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia uruguaya.