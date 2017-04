“Mi mamá trabajó para inaugurar

Sostiene la víctima que tan solo a cuatro cuadras de su vivienda, ubicada sobre las calles Alto Paraná y Alto Paraguay, del barrio Cerrito I, fueron interceptadas por dos hombres que iban en motocicleta, con cascos y chalecos reflectivos puestos.

Los asaltantes, al percatarse de que la mujer caminaba con las menores simularon seguir su camino, pero retrocedieron finalmente para exigirle desde unos metros antes a la víctima que entregue su teléfono celular. En ese momento Arrúa, en medio del susto, pidió a sus dos pequeñas que corran y busquen refugio en casa de cualquier vecino. Las niñas, desesperadas y con gritos de auxilio, llegaron hasta una despensa, tocaron el timbre y pidieron ayuda.

GOLPES. Mientras las niñas lograron escapar del sitio del asalto, por instinto la enfermera –relata ella– empezó a golpear a los ladrones con el palo de la clase de danza y con esa acción evitó que los asaltantes se alzaran con sus pertenencias y les hizo huir. Dice que tuvo que esconderse detrás de un árbol para evitar que le disparen. “Hice sin pensar, por impulso, pero lo único que quería hacer era distraer a los ladrones para que escapen mis hijas hasta el negocio del vecino. Otra cosa no me importaba, sino salvarles la vida. Ahora, mis hijas están aterrorizadas, tienen miedo de ir a la escuela. Sus compañeros también están con temor, porque todos pasan por el lugar del asalto para ir a estudiar”, señala la madre.

“Los ladrones se aprovecharon porque no había personas por la calle. Nosotras fuimos caminando a la casa y no es porque no teníamos para pagar pasaje o taxi, fue para hacer caminata, relajarnos y charlar sobre el ensayo de danza”, explica.

No era su primera experiencia con la inseguridad. Arrúa recuerda que hace seis meses ingresaron a su propia casa a robar su automóvil. Luego de un tiempo, un hombre se introdujo también a su vivienda para robar, pero le descubrieron y le entregaron a la Policía. En su barrio, asaltaron a dos vecinas que bajaron del bus y se dirigían a sus casas.

Refiere que tiene sus respectivas denuncias en la Comisaría 55 Central, inaugurada por los vecinos y su propia madre, presidenta de la comisión vecinal.

Las comisarías 24ª de San Antonio, 7ª de Ñemby y la 55ª Central se pasan la pelota a la hora de los asaltos, aseguran los vecinos.

POLICÍAS ENOJADOS. Los jefes de estas unidades supuestamente están enojados porque el caso trascendió en los medios de comunicación y dijeron que no hay denuncia de asaltos en la zona. Sin embargo, los vecinos de los barrios Vista Alegre y Cerrito I sostienen que son zonas liberadas y descuidadas por la policía. Exigen que haya más interés de los agentes en controlar los barrios ya que los delincuentes les mantienen en zozobra.