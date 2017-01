Mercado internacional de la

Recordemos que, a principio del mes, solo uno de los cinco frigoríficos habilitados por Israel acordó enviar carne, debido a que se ofrecía un precio mucho menor al que se venía pagando. Hasta el año pasado los industriales paraguayos vendieron carne a Israel a USD 5.100 por tonelada. Lo que ofrecieron en un principio esta vez fue USD 4.800 dólares por tonelada.

“La industria no insistió mucho, porque enero arrancó con muy pocas ofertas y esta semana arrancó también la campaña de vacunación (contra la fiebre aftosa), lo que dificulta el tránsito de animales”, dijo Pauls.

RETRACCIÓN. En el caso de Chile y Rusia, hay una notable retracción después de las fiestas. En Chile esperan que la situación cambie a partir de febrero, debido a que en ese país se acostumbra a vacacionar masivamente en el segundo mes del año. “Pero no esperamos una mejora sustancial del precio”, agregó.

“Rusia está un poco más activo, pero los precios que ofrecen pagar hoy no son mejores comparados a los de fin de año. En general, el mercado internacional está bastante quieto, bastante tranquilo. No hay grandes sorpresas ahora mismo, no se ve que vaya a mejorar algo sustancialmente en el primer semestre de este año”, dijo.

De hecho, la expectativa es que se mantengan los valores del año pasado, tanto en volumen exportado como en divisas, manifestó el presidente de la CPC.

Con respecto al mercado interno, dijo que no habrá subas importantes del precio pese a las dificultades que atraviesa la industria, debido a que “el bolsillo de la gente no aguanta más”, explicó. Actualmente, “los precios a nivel local están bastante accesibles”, añadió.

Paraguay se convirtió en los últimos años en uno de los principales referentes de exportación de carne bovina para el mundo.