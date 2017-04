Mensaje pascual de un cristiano

Este mensaje pascual fue leído antes del lavatorio de los pies en la misa del Jueves Santo del Bañado Sur. “Con el amor de un Jesús lavando los pies a sus amigos y quedándose con nosotros en la eucaristía, con el recuerdo doloroso de su Pasión y Muerte, con la alegría y esperanza de la Resurrección, un cristiano, cualquiera de nosotros, queremos presentar públicamente este mensaje pascual.

Casi tres millones de los siete millones de paraguayos y paraguayas estamos privados de los derechos humanos más esenciales. No gozamos de políticas públicas que garanticen salud con médicos y medicamentos, educación de calidad, trabajo al alcance de todos. Nuestra juventud mira el futuro y no lo encuentra. Si es campesina, no tiene tierra. Si es bañadense, espera el desalojo. Si es indígena, hace muchos años que mendiga en las calles.