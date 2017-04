Méndez afirma que la INC no podrá pagar “demanda fantasiosa”

En cálculos aproximados, la INC podría ser condenada a pagar más de 15 millones de dólares por un contrato no ejecutado si es que la máxima instancia judicial confirma lo resuelto por el tribunal.

Méndez dijo ayer que se mantendrán alertas y admitió que no pueden descartar la posibilidad de un revés en esta demanda, aún cuando todos los elementos que la envuelven “son aberrantes y los montos de indemnización fantasiosos”.

Indicó que la Procuraduría General de la República (PGN) también está llevando adelante este caso y están dispuestos a pelear de todas las formas “para salvaguardar los bienes del Estado de esta aberración”.

PAGO. Consultado qué pasaría en la eventualidad de que la empresa sea obligada a pagar la suma que reclama Cal Agro SA, señaló: “Creo que ni la INC ni cualquier empresa privada estaría en condiciones de pagar una indemnización con números tan irreales, fantasiosos y que están fuera de toda lógica y racionalidad”.

Afirmó que la empresa estatal no estaría en condiciones de abonar la cifra de la que se está hablando y que surge de un contrato que para ellos es nulo debido a que nunca se ejecutó.

“La INC no está en condiciones de pagar. Hace menos de dos años que está teniendo ganancia recién después de varios años de pérdidas. Y no creo que vaya a poder pagar, porque no hay condiciones”, sentenció.

Por último, remarcó que pelearán en la Corte para que esto quede sin efecto, teniendo en cuenta que está demostrado que no corresponde en absoluto.