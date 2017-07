Menchi considera peligroso cercenar libertad de jóvenes

De esta manera, la periodista de Telefuturo respondió al comunicado dado a conocer por el MEC sobre el permiso que ahora deben pedir los jóvenes cada vez que deseen realizar un debate.

La postura del ministerio se da justo 24 horas después de que Barriocanal haya participado, en el Colegio Técnico Nacional, de un conversatorio con los alumnos, conjuntamente con el abogado Guillermo Ferreiro.

“Me llama la atención que después que estuvimos con el abogado Guillermo Ferreiro, hablando sobre los sucesos de marzo, de lo que pasó con Stiben Patrón, de las expresiones poco afortunadas del presidente de la República pidiendo cárcel primero para Stiben Patrón y luego para nosotros, que entonces llegue este comunicado del MEC”, dijo.

Se preguntó si ese comunicado se hubiera emitido si ella hubiera tenido una voz favorable hacia los sucesos de marzo o coincidente con los gobernantes de turno.

“Tengo mis serias dudas. La voz crítica es la que no quieren que llegue a los estudiantes y quiero decirles simplemente a los representantes y a los responsables del MEC que no pueden tapar el sol con un dedo”, remarcó.

Indicó que los estudiantes con quien ella fue a charlar son los mismos que “tumbaron a una ministra de Educación”, recordando las masivas manifestaciones contra Marta Lafuente, quien finalmente fue sacada por Cartes.

“Son los chicos que vienen peleando por reivindicaciones desde hace demasiado tiempo, entonces no es lo que Menchi pueda decirles lo que va a hacer que continúen con su lucha y con sus reivindicaciones. Esto no me afecta a mí, sino a los alumnos”, alegó la periodista.

Cartes, en un acto en Ciudad del Este, había pedido que Menchi y su esposo Óscar Acosta sean detenidos como Stiben Patrón, por supuestamente instigar a la violencia en marzo pasado.