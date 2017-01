Melania Trump sorprende con un vestido blanco en su primer baile presidencial

En un comunicado, el francés Hervé Pierre consideró un "honor" haber diseñado el vestido que Melania lució en su primer baile como primera dama, un momento romántico en el que Trump no pudo evitar cantar la canción de "My Way" de Frank Sinatra mientras se deslizaba por el escenario.

"En realidad, tuve suerte porque durante mis 20 años en los Estados Unidos, vestí a todas las primeras damas: la señora (Hillary) Clinton con Óscar (de la Renta), la señora (Laura) Bush y la señora (Michelle) Obama en Carolina Herrera, así que me siento afortunado y honrado por haber vestido a Melania Trump, pero esta vez bajo mi nombre", añadió.

El diseñador calificó de "orgánico" el proceso de colaboración para elaborar el vestido con Melania, con quien tuvo conversaciones "fáciles" en las que la exmodelo eslovena ofreció su visión sobre el diseño y lo que quería expresar.

De nacionalidad francesa, Hervé Pierre diseña actualmente vestidos por su cuenta, aunque durante 14 años trabajó para Carolina Herrera, quien diseñó el vestido de Ivanka Trump.

Con aires de princesa de cuento, Ivanka lució un vestido color champán con un corpiño de lentejuelas, que se extendían casi hasta el final de la prensa.

Tanto el vestido, como las joyas y los zapatos que esta noche llevó la primera dama pasarán a formar parte de los Archivos Nacionales de Estados Unidos.