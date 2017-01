Medios hispanos critican la falta de nominados latinos en los Globos de Oro

Los latinos representan el 18 % de la población (de EEUU) y tenemos que representar esas caras, voces e historias si queremos aumentar la comprensión y la empatía que tantos artistas destacan en sus elocuentes discursos de aceptación sobre diversidad e inclusión", añadió.

El actor mexicano Gael García Bernal por su papel en "Mozart in the Jungle", Lin-Manuel Miranda por la canción "How Far I'll Go" de la película "Moana" y la actriz de origen boricua Gina Rodríguez por su rol en "Jane the Virgin" eran los tres nominados latinos junto a la cinta "Neruda" en los Globos de Oro de este domingo.

La gala, sin embargo, fue más diversa que en otras ocasiones y producciones protagonizadas por afroamericanos como "Moonlight", ganadora del premio a la mejor película, "Fences" o la serie "Atlanta" salieron como triunfantes de la cita.