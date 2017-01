Medicina corrige el error de cálculo en puntaje de ingreso

Indicó que, no obstante, esto no incidirá en el orden de ingreso o tendrá algún tipo de influencia a la hora de considerar los ingresos a la facultad. “Eso sí, puede afectar a aquellos que hicieron un excelente puntaje en las parciales y no lo hagan tanto en las finales”, indicó.

Pero para el decano, aquellos que no rindan bien una de las dos pruebas difícilmente logren ingresar, por lo que este nuevo cálculo no tendría gran influencia. Sobre el pedido de mayores plazas, dijo que es inviable porque requieren de mayor presupuesto. “Solo para un primer año se requieren G. 40.000 millones”, aseguró.