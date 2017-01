“Me siento torpe por no vender más”

“De 22.000 licitaciones, solo 146 clientes ganaron. Me parece un porcentaje ínfimo. De repente, me siento un poco torpe por mi equipo comercial por no vender más”, expresó.

“Esto no tiene nada que ver con la información privilegiada. Acá no se maneja información confidencial, porque si hablamos de las obras públicas, los diarios, portales de internet del MOPC, todos sacan diariamente las obras que se están haciendo”, añadió Marsal.

Remarcó que si bien López Moreira tiene un 31,5% de las acciones de Royal Seguros SA, el alto funcionario estatal ya no tiene un cargo en el directorio ni es una figura activa en la empresa desde que asumió el Gobierno de Cartes.

También afirmó que el contrato con la firma Mota Engil SA se dio mediante un pedido de una reaseguradora internacional, con la cual se reparten el monto total de la prima.

Rechazo. Pese a los reiterados pedidos, los directivos de Royal Seguros SA se negaron a dialogar con ÚH.

Royal Seguros SA facturó unos G. 7.618 millones por asegurar obras al Estado solo entre 2015 y 2016.

La aseguradora emitió un total de 146 pólizas a favor de 39 contratistas, de acuerdo con los documentos provistos por el MOPC, tras un pedido de información pública hecho por ÚH.

La empresa donde tiene acciones López Moreira asegura contratos estatales por más de G. 1 billón, pese a ser la de menor calificación en la escala de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP).