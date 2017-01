May promete un debate franco con el presidente

La primera ministra británica, Theresa May, dijo ayer que no tendría miedo de decirle a Donald Trump cuando considere inaceptable algo que diga el presidente de Estados Unidos, con quien se reunirá en Washington esta semana.

May formuló esos comentarios después de que miles de mujeres marcharon en Londres para protestar por la actitud de Trump hacia las mujeres, sumándose a las manifestaciones que se desarrollaron en todo el mundo. Después de la votación del año pasado para abandonar la Unión Europea, el Gobierno británico quiso profundizar sus lazos con EEUU y con otras naciones fuera de Europa para demostrar que el brexit no disminuirá su posición en el mundo. La reunión del viernes será una oportunidad para May, quien en un primer momento tuvo problemas para establecer relaciones con el equipo de Trump, para discutir sobre lo que se ha llamado desde hace tiempo la relación especial entre Londres y Washington, un pilar de la política exterior británica. “Ya dije que algunos de los comentarios que Donald Trump hizo en relación con las mujeres son inaceptables, algunos sobre los que él mismo se disculpó”, dijo May a la BBC. REUTERS