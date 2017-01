May defendió la salida del Reino Unido de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, defendió ayer una ruptura “clara y nítida” con la Unión Europea (UE) al declarar que el Brexit significaba también una salida del mercado único europeo.

“El Reino Unido no puede continuar siendo parte del mercado único”, subrayó May en un esperado discurso en Londres con el que luego de meses de suspenso reveló sus prioridades para las negociaciones con la UE. May, que tiene previsto activar el procedimiento de divorcio del Reino Unido con la UE antes de fin de marzo, preludio a 2 años de negociaciones, anunció que someterá el acuerdo final al Parlamento británico, lo que hizo subir la libra esterlina. Bruselas no comentó oficialmente la hoja de ruta de la primera ministra británica. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, saludó sin embargo, en su cuenta de Twitter un discurso más realista que los anteriores por parte de May. “Preparados a partir del momento en el que el Reino Unido lo esté. Solo la notificación (del artículo 50) puede lanzar las negociaciones”, reaccionó el negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier.