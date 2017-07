Mateo planteó a Alegre un Tribunal Electoral consensuado

La crisis liberal aún arrastra los efectos de la enmienda pro reelección, y la preocupación principal de Mateo Balmelli se centró en los próximos comicios internos de diciembre y las generales del año que viene, indicando que la división perjudica las chances de una victoria liberal.

“Lo que me preocupa es que hay dos TEI, y eso es una anomalía desde el punto de vista jurídico existencial y hay que tratar de resolverla, y sobre esa base hemos profundizado la conversación, se habló con mucha sinceridad, y vamos a ver si podemos avanzar más adelante... Lo importante es entender que tenemos que estar juntos para ganar, o de lo contrario no se va ganar, y en segundo lugar, un PLRA unido es lo que va a permitir que los otros sectores de la oposición se vean reflejados en él... La división no nos va a permitir ser una suerte de barco insignia que conduzca todo el esfuerzo de la oposición”, expresó Mateo Balmelli.

Indicó que no hablaron de la situación de los parlamentarios suspendidos ni del tema de las denuncias ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Línea. El titular del PLRA señaló por su parte que la línea para el 2018, en términos de alianzas, ya está trazada por la convención liberal y el Directorio del PLRA, pero que todavía quedan cuestiones que definir, por lo que valoró la intención de consenso.

“Todavía hay cuestiones que definir, y que lo hagamos en un entendimiento amplio me parece bastante importante; también hablamos del TEI, donde hay una diferencia, pero de todas maneras tenemos que transitar por el camino de la institucionalidad, el reglamento y la ley, y lograr un Tribunal, que represente a todos los sectores, ampliamente consensuado, que de hecho es así, solo falta el representante del llanismo, que nosotros en su momento los hemos invitado, no lo han hecho, pero está abierto a que lo puedan integrar, para poder avanzar en un consenso amplio”, manifestó Alegre.

Señaló que lo importante es que se abrió un diálogo, el cual debe ir avanzando para lograr la unidad partidaria.