Márquez: "Quedan muchas carreras y puede pasar de todo"

"El año pasado gané la carrera, pero se degradaron mucho los neumáticos. Este año veremos qué pasa con los neumáticos y qué pasa con la temperatura, pero hay muchos factores y al final, si depende de ti mismo, todo al ciento por ciento, puedes optar a algo, pero hay muchos factores y es ahí donde tienes que saber valorar y si no se puede ganar pues no es un desastre", reconoció el piloto de Repsol.

En cuanto a la mejoría que experimentó en Argentina, el piloto de Repsol Honda señaló: "Me encontré bastante bien, hicimos un paso adelante bastante bueno, cambiamos la puesta a punto".

Márquez señaló que su rendimiento fue mejor en Argentina al mejorar las sensaciones a la salida de la curva, en las conexiones para "comprender un poco más la rueda trasera, dónde está, la adherencia del neumático trasero".

"Es en lo que estamos trabajando, pero mejoras unas cosas y hay otras que, no empeoran, pero cambian las sensaciones y la frenada ya me cambió un poco", añadió.

"Cambió con respecto a los últimos entrenamientos libres, pero pensé que estaba a gusto, porque iba rápido y me encontré bastante a gusto, pero en la frenada si que cambió y me caí en un sitio que era recto completamente. No sé si venía provocado por este cambio, pero hay muchas cosas que fueron un error porque acabamos en el suelo, pero lo importante es que el nivel está ahí", afirmó Marc Márquez.

"Necesitamos encontrar el camino bueno de una vez, pero en el 2016 también arriesgué, los codos y esas cosas me salvaron, pero al final hay que saber llegar al límite de uno y de la moto y no pasar de ahí, que es lo complicado, porque cuando ves que hay uno que va más rápido no piensas en la moto, piensas en que quieres ser el más rápido", reconoció el piloto de Repsol Honda y vigente campeón del mundo de MotoGP.