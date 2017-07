Marito y Velázquez viajaron ayer a EEUU

En un análisis realizado, por los disidentes, la dupla es invitada por el Gobierno “porque creen que ven en ellos una ventaja electoral sobre Santiago Peña”. Los mismos señalan que Peña no fue sondeado aún por los Estados Unidos como lo están siendo Marito y Velázquez.

No es la primera vez que Marito y Velázquez van al país norteamericano, invitados por el Gobierno.

Ya lo hicieron de forma separada muchas veces e incluso varios de esos viajes no se dieron a conocer a la prensa.

En Santaní, el sábado, Marito pidió al presidente Horacio Cartes “que no persiga a ningún funcionario público por pensar diferente”. “Que me persiga a mí. El pueblo no vota para ser perseguido”, aseveró.