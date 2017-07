Marito: "El país necesita un líder, no un gerente"

"El Paraguay necesita un líder, no un gerente que defiende intereses de empresas internacionales. La nueva independencia del coloradismo va a tener fecha, va a tener hora y va a ser el domingo 17 de diciembre", arremetió en medio de los aplausos de sus adherentes.





"Ese murmullo que se inició hace dos años se convirtió en un grito que se escucha en cada rincón del Paraguay y va a retumbar con una amplia victoria de nuestro proyecto. No es fácil estar en contra de los poderes fácticos. Nuestro país necesita que un proyecto electoral tenga una idea. Este movimiento se formó en base a ideas y sentimientos", añadió.





Marito también pidió no "relajarse" por las encuestas y pidió redoblar los esfuerzos. "Los dirigentes alquilados no representan al genuino pueblo colorado. Quiero venir a caminar a este departamento, recorrer casa por casa, distrito por distrito, no quiero perder en este departamento", remató.