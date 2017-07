Sostuvo además que no descarta la posibilidad de que el oficialismo utilice su fuerza financiera para comprar a miembros de mesa durante las internas. "Ellos van a tirar mucho dinero, pero eso no le llega al pueblo, muchos de los dirigentes van a cambiar sus camionetas, van a comprar cosas para sus casas, el dinero que pueda repartir Cartes no le va a llegar a todo el mundo", sentenció el líder del Movimiento Colorado Añetete.



Explicó también que están trabajando para que todo se desarrolle de forma lícita. "Por eso nosotros estamos construyendo una estructura basada en convicciones, yo estoy haciendo visitas puntuales y reconocimiento a todos los que van a ser los custodios el día de las elecciones, cuidando el voto popular", puntualizó Abdo Benítez.

"Estoy seguro de que esta vez, el dinero que van a tirar no va a ser suficiente para construir resultados artificiales a través de actas que no reflejen el sentir de la gente y tampoco van a torcer la voluntad de un pueblo digno que no se vende", apuntó.