Marito afirma que el cartismo intentará comprar las mesas

“Hasta un punto es necesario el dinero, pero no es determinante. Ellos van a tirar mucho dinero, pero eso no le llega al pueblo, el dinero que pueda repartir Cartes no les va a llegar a todos. Lo que gasten es para comprar integrantes de mesa, ellos son profesionales en la trampa, están acostumbrados, pero justamente por eso nosotros estamos construyendo una estructura basada en convicción”, apuntó.

Agregó que realiza visitas a los que serán los custodios del voto popular.

“Estoy seguro de que el dinero que van a tirar no va a ser suficiente para construir resultados artificiales a través de actas que reflejen el sentir de la gente y tampoco van a torcer la voluntad de un pueblo que no se vende. Van a agarrar su dinero, pero en el cuarto oscuro se van a burlar de quienes se quieren burlar de ellos tratándoles como una mercadería que tiene precio”, expresó el líder disidente a Radio Mil.

Dijo que su proyecto no tendrá problemas de dinero.