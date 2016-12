Marito Abdo Benítez se siente “halagado”

En el sondeo, los consultados fueron quienes dieron los nombres de sus candidatos. Es decir, ellos lanzaban sus opciones.

Abdo dijo que estos números irán cambiando y que inclusive el alto porcentaje de indecisos así lo demuestra (24.7%). Recordó que los que hoy hacen campaña con miras a las generales del 2018, como por ejemplo Cartes y el senador del FG, Fernando Lugo, no están habilitados por la Carta Magna.

En el sondeo, Lugo lidera las preferencias con 31,9% y el intendente asunceno Mario Ferreiro está en tercer lugar con 10,5% mientras que el ex presidente Nicanor Duarte Frutos quedó en sexto lugar con 4,5%.

Abdo dijo estar conforme de ser mencionado entre los que “marcan presencia”. “Los liderazgos de los ex presidentes existen, por lo menos, en un mínimo en cualquier segmento electoral. Lo mismo ocurre con Mario Ferreiro que es el intendente de Asunción que tiene un destaque en el proceso electoral. Y yo, que no tengo toda la experiencia que ellos tienen, estoy ahí. Me siento halagado”, señaló.