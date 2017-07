"A mí me honra mucho porque me da una trascendencia que yo no creo tenerla. Mi hermano es peor que yo, en el sentido que tiene su criterio propio. Es muy difícil influir en su decisión. Además, es una persona madura y respetada por su criterio. Yo formo parte de un grupo en donde puedo opinar y nada más", argumentó en contacto con Noticias Py este martes.





A su criterio, el ex funcionario de Estado (Camilo Soares) cayó en un apresuramiento juvenil y cometió varios errores en sus declaraciones que terminaron de lanzar un mensaje que afecta a la imagen de Mario Ferreiro.





"El que dice eso habla bien de mí porque me da un poder que no tengo y habla mal de Mario. Es una falta de respeto hacia él; es decirle que no sirve para nada. Mario tiene carácter, formación y criterio para tomar decisiones en la soledad de su consciencia", aclaró.





Camilo Soares aseguró en contacto con la prensa que Adolfo Ferreiro fue quien influyó para que su hermano, Mario, no se presente a ser candidato. El motivo: el senador supuestamente deseaba formar parte de la chapa presidencial. Todo esto fue desmentido por el senador.





SOBRE EL PEDIDO DE CAMPESINOS





En relación con el reclamo del sector campesino, que va por la tercera semana en Asunción pidiendo que el Estado analice su situación y les brinde una mirada, sostuvo que hablar de condonación de deudas es imposible, aunque el subsidio sí ve como una salida en medio del conflicto.





"La única salida para que se dé lo que ellos piden es el subsidio, que es viable. Es posible que el Gobierno pague sus deudas, ya que se subsidian muchas deudas a nivel país. Eso podrá ser una realidad finalmente si se llega a un conclusión política", añadió.





PEÑA ES "UN MUÑEQUITO DE TORTA"





Con respecto al candidato del presidente Horacio Cartes para la presidencia del 2018, Santiago Peña dijo que le "parece un predicador de carpa, que cuando le decís para hablar de cosas serias del país te sale con macanas. No se comporta como un estadista que puede resolver conflictos sociales", criticó.





A su criterio, Peña no es más que un "muñequito de torta", según señaló en contacto con la prensa televisiva.