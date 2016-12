Mario Jara renunció a Luqueño

Anoche y tras la reunión con la directiva auriazul, Mario Jara dejó de ser el entrenador del Sportivo Luqueño.

“Las condiciones no estaban dadas para seguir, hay gente que ya no está en el club que lo único que busca es desestabilizar. El presidente tiene mucha presión encima y por eso decidí salir pese a que me había dicho que iba a seguir en el cargo”, expresó el saliente entrenador en conversación con ÚH tras su renuncia.