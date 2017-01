Marcha por la Vida recibe gran respaldo en Washington

o un momento histórico para la defensa de la vida”, lanzó desde un podio Mike Pence, el primer vicepresidente de EEUU que asiste a la March for Life, la gran reunión anual de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. “La vida está ganando nuevamente en EEUU”, agregó Pence, ex gobernador de Indiana, conservador y acérrimo defensor de los valores de la familia tradicional. El triunfo electoral de Trump y el Congreso controlado por opositores al aborto establecieron un nuevo contexto político que dio esperanza a los miles de presentes en el National Mall, en las cercanías de la Casa Blanca. “Esperamos que se aprueben leyes para proteger a los niños no nacidos, leyes que tomen en cuenta a todas las mujeres que viven una crisis de embarazo, que no saben a dónde acudir y no son conscientes de que hay alternativas (al aborto)”, dijo Carol Bracken, una de los participantes. Venida desde el estado de Connecticut, esta profesora de 57 años portaba una pancarta que decía: “El aborto detiene un corazón y destroza otro”. Como ella, los manifestantes procedentes de todo el país marcharon entre la Casa Blanca y la Corte Suprema de Justicia. AFP