Maradona: "No tolero que no valoren a Messi por no haber ganado un Mundial"

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- Diego Maradona dijo hoy que no tolera que "no valoren" a Lionel Messi por no haber ganado un Mundial y aseguró que el capitán de la Albiceleste "es un fenómeno con o sin la Copa del Mundo".









