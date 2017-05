Maradona: "Hace 13 años que no consumo drogas"

Roma, 5 may (EFE).- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha confesado que no consume drogas desde hace trece años y que no descarta ser entrenador del Nápoles en el futuro en una entrevista concedida a una cadena televisiva italiana que se emitirá mañana.









