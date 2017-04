Maradona admite que desea dirigir a la selección argentina en Rusia 2018

Con Maradona como seleccionador, Argentina llegó hasta cuartos de final en el Mundial de 2010, ronda en la que fue despachada por Alemania con una goleada por 4-0.

Respecto a las negociaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el entrenador del Sevilla, su compatriota Jorge Sampaoli, para que se haga cargo de la selección tras el cese de Edgardo Bauza, el exfutbolista fue claro:

"No sé... no sé... Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara. Lo del Sevilla no termina de romper (engranar) y me parece que Sampaoli es de los candidatos pero no creo que sea el justo", remarcó.

Maradona advirtió que para él, Sampaoli no tiene la sensibilidad para hacer una "limpieza" en la Albiceleste, como lo sugieren un gran sector de la prensa y de los propios argentinos.

"Se habla mucho de la limpieza en la selección argentina y Sampaoli no creo que tenga el 'feeling' y el contacto con los jugadores como para hacerlo".

Sin embargo, se negó a dar aspirantes para el puesto. "Tengo prohibido por la FIFA nombrar candidatos", enfatizó.

Edgardo 'el Patón' Bauza fue destituido días después de la derrota por 2-0 de Argentina frente a Bolivia, en La Paz, que la dejó en el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018.