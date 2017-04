"Manifesto", una crítica al arte con Cate Blanchett que seduce en Tribeca

Durante la presentación de la película en Nueva York, que compite en la categoría "Spotlight Narrative", Blanchett explicó que, pese a su antigüedad, muchos de los textos que incorpora el filme tienen una gran "relevancia" y significado en la actualidad.

"Algunos de estos manifiestos me sorprendieron, aunque intelectualmente no me identificara del todo con ellos", afirmó la actriz, tras señalar que rodó la película en tan solo 12 días y de una forma improvisada.

Blanchett recita en el filme el manifiesto Dada, que se convierte en una oración fúnebre, así como emblemáticos textos de Karl Marx, del Pop Art o del futurismo, en un tono que combina la sátira y el humor e invita a cuestionar los factores sociales, políticos y de género que configuran el papel del artista en la sociedad.

"Esos monólogos son inspiradores y visionarios, si bien a veces utópicos (...) Me enamoré de esos textos, están llenos de furia, ironía y de una cierta esperanza de cambiar el mundo", aseguró Rosefeldt en la presentación.

Así, la camaleónica actriz, de 47 años, saca a la luz su álter ego en personajes que van desde un vagabundo, una presentadora de televisión y una coreógrafa rusa hasta una "punkie" nihilista cubierta de tatuajes contraculturales, todos ellos con algo "importante" que decir.

"Nada es original, por lo que puedes robar cualquier cosa que te inspire y que te llene de imaginación", espeta Blanchett en el filme.

Y es que "Manifesto" es la versión llevada al cine de una instalación interactiva que fue exhibida en la Park Avenue Armory de Nueva York, en la que Blanchett da voz a 60 revolucionarios artistas que hablan sobre la verdadera naturaleza de la expresión artística.

"No se trata una película didáctica, sino que buscamos que sea el espectador el que complete en su mente lo que ha visto en pantalla", añadió el director.

Durante la jornada también tuvo lugar uno de los estrenos más esperados del festival de Tribeca, el de "The Circle", protagonizado por Emma Watson y Tom Hanks, quienes acudieron juntos a la presentación del filme en el Bajo Manhattan.