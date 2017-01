Maduro exige disculpas del vicepresidente de Colombia por las declaraciones "infames"

"De Colombia lo que nos viene es agresión de las élites, desprecio, odio, guerra económica permanente, no podemos permitirlo", añadió.

La reacción de Maduro se debió a unas declaraciones del vicepresidente colombiano durante un acto de entrega de viviendas el pasado miércoles, donde dijo que ese programa social era para los colombianos y que no permitirán "dejarse meter aquí a los venecos, por nada del mundo, esto no es para los venecos", en referencia a los venezolanos.

Estas son, dijo Maduro, "unas declaraciones de las más infames que se hayan conocido" de un alto funcionario colombiano, que representan una agresión "continuada de xenofobia, de irrespeto, de odio, de desprecio al pueblo de Venezuela", señaló.

El presidente venezolano contrastó las declaraciones de Vargas Lleras con las acciones del Gobierno chavista, y difundió un vídeo en el que se muestra al propio Maduro entregando una pensión a una anciana colombiana dos días después de lo dicho por el vicepresidente colombiano.

"Nosotros amamos al pueblo colombiano, en Venezuela hay 5.800.000 colombianos y colombianas", dijo al tiempo que aseguró que solo durante 2016 unos 100.000 colombianos migraron al país petrolero "huyendo de la guerra, el paramilitarismo, la miseria".

Aseguró que la "oligarquía rastrera" colombiana tiene una campaña contra Venezuela que tiene la intención de "elevar el desprecio" contra su país.

Afirmó que hay sectores de Colombia "envenenando el ambiente" para generar una guerra contra su país, y pidió a los colombianos que viven en Venezuela que rechacen "por todos los medios posibles esta declaraciones infames llenas de odio y xenofobia" del vicepresidente colombiano.

"Si quiere pelea, pelea le podemos dar señorito, porque Venezuela sí tiene un presidente que defiende a su pueblo y defiende la dignidad nacional", agregó.

Vargas Lleras dijo el viernes que la legislación colombiana no permite entregar casas gratis a extranjeros y aseguró que no quiso ofender al pueblo venezolano al afirmar el pasado miércoles que la vivienda social no era "para los venecos", una expresión que, aseguró, es "un término amable".