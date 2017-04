Maduro, “ansioso” por que se convoquen elecciones atrasadas

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales, las únicas a las que se había referido Maduro en los últimos días, para diciembre de 2018.

Desde hace días, en jornadas que han terminado en violencia, la oposición ha exigido en manifestaciones que se celebren las elecciones atrasadas y se adelanten los comicios presidenciales.

“El farsante y golpista no quiere elecciones de ningún tipo! Nosotros seguimos en defensa de la Constitución! NO al AUTOGOLPE!”, escribió en Twitter el líder opositor Henrique Capriles, que fue inhabilitado por 15 años y en principio no podrá ser candidato.

Maduro, que venció por un estrecho margen a Capriles, advirtió que un gobierno de oposición “no duraría una semana en Venezuela”.

“Un gobierno de la derecha en Venezuela que tome el poder por la fuerza lo derrotaríamos con el poder de la fuerza cívico-militar del pueblo en horas y radicalizaríamos esta revolución bolivariana al nivel más profundo que la historia haya conocido en América”, insistió. afp