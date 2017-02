Macri apuesta por la superación y el trabajo "en equipo" en un encuentro con atletas

"Mi sueño era ser 'el 9' de Boca y representar a Argentina, no me dieron las piernas, me tocó representar al país desde otro lugar, pero no dejo de ser un amante del deporte, porque se lo que te da el deporte", consideró el jefe de Estado.

A su juicio, la actividad deportiva ofrece "una enorme oportunidad" de conocer otras personas, hacer amigos, superarse y ser constante, y las "muchas horas puestas en tratar de perfeccionarse es algo valioso" y "único que uno puede hacer".

"Nos enseña a trabajar en equipo, que es algo tan importante para nuestro país", añadió, porque en su opinión "las cosas no se hacen por el acierto individual de una persona sino por el esfuerzo de muchos".

"Ver hasta dónde somos capaces de llegar, no siempre se puede ganar y el centro no es ganar sino ver cuánto cada uno de nosotros nos podemos superar. Cuántas cosas que parecen imposibles si nos comprometemos, somos disciplinados, constantes, somos capaces de convertirlo en un objetivo real", sentenció.

El presidente conoció de cerca el trabajo de los deportistas, se hizo fotos y 'selfies' e incluso se sentó con ellos a disfrutar del menú del día del CENARD.

"Gran parte de ustedes serán embajadores de Argentina en el mundo entero, el mundo va a ver cómo son capaces de representar a nuestro país con la responsabilidad adicional de ser los dueños de casa", afirmó Macri.

"Tienen que demostrar todo lo amables, educados y buena gente que somos los argentinos. Gracias por permitirme compartir este momento y espero que esta experiencia los acompañe para toda la vida", concluyó.

Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 y ya presentó su candidatura para acoger el Mundial de rugby de 2027 y el de baloncesto, junto a Uruguay, de 2023, año en el que el país sudamericano también se postuló para acoger los Juegos Panamericanos.

Argentina y Uruguay también pretenden organizar de manera conjunta el Mundial de fútbol de 2030.