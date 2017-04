Luis Fonsi, estrella invitada en el concierto de Justin Bieber en Puerto Rico

La aparición de Fonsi hizo que el publico que abarrotaba el Coliseo de la capital puertorriqueña terminara de entregarse, aunque a mitad de canción Bieber abrazó a Fonsi y se despidió de él.

El éxito de Luis Fonsi "Despacito", versionada por Bieber vio la luz esta semana.

"Come on over in my direction / So thankful for that, it's such a blessin' ¡yeah!" arranca la nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, Fonsi y Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Tras 17 años de carrera y "hits" como la balada "No me doy por vencido", Fonsi convirtió su "Despacito" en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.

Tras la canción, que fue interpretada a mitad de un concierto que duró alrededor de dos horas, Bieber cantó su éxito "Baby".

A lo largo de la presentación, que forma parte de su gira "Purpose", y que da nombre a su último disco, el cantante interpretó una veintena de piezas, varias de ellas pertenecientes a "Purpose".

Entre ellas destacan "What do you mean", "Life is worth living", "No pressure", "Company", "Been you", "No sense", "Where are ü now", "Get used to it", "The feeling" y "Love yourself".

En el concierto, en el que hizo cuatro cambios de vestuario, Bieber interactuó con el público al que preguntó en varias ocasiones si estaban disfrutando y al que tiró en dos ocasiones sendas botellas de agua de las que había bebido previamente.

El público, que llenaba el coliseo de San Juan, abarrotó el recinto y la mayoría acudió vestida con vestimenta con la cara de Bieber.

El interpreté no dudó en decirle en numerosas ocasiones que les amaba y que eran un "público bello".

Otro guiño a la isla se produjo al cantar "Children", cuando bailó la pieza acompañado de cuatro niños puertorriqueños.

La canción "Sorry", que forma parte de su último disco, puso el punto y final a su actuación.