Luis Fonsi arremete contra Maduro

Ante esto, los repudios y burlas -especialmente en redes sociales- no se hicieron esperar, entre ellos del propio Luis Fonsi, quien a través de su cuenta oficial de Twitter disparó contra el mandatario venezolano.





"En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto de las versiones que han salido de Despacito a nivel mundial", comenzó tuiteando Fonsi. "Sin embargo, considero que debe haber un límite", posteó.



Añadió que: "En ningún momento se me ha consultado ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto, como es #Venezuela".





"Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como una propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro", remató el artista.