Lugo y el llanista Blas Lanzoni siguen con su abierto proselitismo

La presencia del ex presidente en los referidos actos no se presenta como un proselitismo propiamente dicho sino como encuentros políticos, de modo a que no se le acuse de violar la ley electoral con propaganda prohibida.

Sin embargo, los actos son cada vez más con un claro tinte proselitista, de cara a las elecciones generales del 2018.

En los actos él no se presenta como candidato a la presidencia de la República o a otro cargo electivo, pese a que busca posicionarse nuevamente para postularse a la primera magistratura en 2018.

A finales del año pasado el TSJE había determinado que Lugo no puede ser candidato a la presidencia de la República, decisión que fue recurrida por los luguistas ante la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin pronunciarse.

Los luguistas también recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando apoyo internacional a la candidatura del ex obispo.

Con Lanzoni. En las últimas semanas, tras la arremetida oficialista de buscar la reelección presidencial vía enmienda constitucional, el ex presidente lidera los actos políticos con el llanismo representado por el gobernador de Central, Blas Lanzoni, figura principal del Equipo Joven que lidera el senador Blas Llano.

Aunque no sea oficial, la intención de ambos sectores es presentar una posible clapa presidencial en 2018.

Justamente ayer Lugo y Lanzoni lideraron el encuentro nacional de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), realizado en San Bernardino.

En su discurso, Lugo instó a los jóvenes a apostar por la Concertación para lograr llegar al poder y servir al pueblo.