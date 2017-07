Lugo ve remota la posibilidad de reflotar

“Yo no creo que haya una remota posibilidad de poder reflotar el tema de la enmienda”, manifestó. Es una información que atribuye a los medios de comunicación que buscan instalar de nuevo el tema. “Ustedes son muy sabios los que trabajan en los medios. Instalan los temas y seguramente quieren lanzar a nuevos protagonistas que estén en la palestra mediática, que han desaparecido hace un buen tiempo”, expresó.

Dijo que desde el oficialismo no hubo acercamiento alguno sobre la reelección en los últimos días, y desde el Frente Guasu no hay ninguna posibilidad. “Tampoco está en la agenda del Frente Guasu y no hay un planteamiento sobre ese tema. No se planteará”, resaltó.

Insistió en que tiene la impresión de que el tema fue instalado solo por los medios de comunicación.

El 25 de agosto se cumple un año del proyecto de enmienda que fue rechazado en el Senado. La Carta Magna establece que un proyecto de enmienda rechazado solo puede ser planteado un año después, es decir, el 26 de agosto que viene.

Desde la disidencia alegan que el oficialismo podría volver a intentar una nueva arremetida, ahora que el presidente Cartes tiene holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso, y que los tiempos para presentar candidaturas en el Partido Colorado dan ventaja al mandatario. Aunque Lugo dice que el tema “ha muerto”.