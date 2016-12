Lugo sigue de gira, pero dice que no está en campaña

El senador del Frente Guasu, Fernando Lugo, acompañado de sus colegas Hugo Richer y Sixto Pereira, se reunió ayer con la Mesa Multisectorial conformada en Alto Paraná por diferentes sectores sociales y organizaciones civiles que forman la base política del ex obispo en el departamento.

Primeramente el legislador participó de la habilitación de la oficina permanente de la Multisectorial, ubicada en el kilómetro 5 y medio de Ciudad del Este, luego de una reunión en un local más amplio en el mismo barrio, donde escuchó a diferentes exponentes. En ambos locales se podían observar afiches con la figura del ex presidente y la inscripción Lugo 2018.

Al respecto, el senador dijo que no está haciendo propaganda engañosa ni violando la ley.

“La ley electoral dice que propaganda electoral es la presentación por los medios de comunicación de programas políticos, de atraer a la gente, de indicar una lista y unas candidaturas y nosotros no hacemos eso”, aseveró.

Dijo que si bien es cierto que el Tribunal de Justicia Electoral se ha expedido, fue recurrida la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, y no está firme, por lo que no hay impedimento legal para realizar reuniones de este tipo donde como parlamentarios toman contacto con el pueblo.

El TSJE había sentenciado que Lugo hace propaganda engañosa porque la Constitución le prohíbe ser candidato presidencial, dando así lugar a la demanda de la ANR. Dicha sentencia fue recurrida ante la Corte, donde el luguismo presentó una acción de inconstitucionalidad, que está en admisión.

Sobre la reunión de ayer, Lugo dijo que no fue una campaña electoral. “Recién cuando esté definido el proyecto y el partido tenga un nombre, un número de lista y el candidato sea fulano de tal y dé a conocer su programa, ahí sí creo que se estaría ante una eventual violación de la ley electoral”, indicó

Con relación al afiche apareció ayer en el lugar de la reunión que decía Lugo 2018, dijo que no dice absolutamente nada. “Esta es una multisectorial; escuchamos a la gente, anotamos y puede servir para que esto se convierta en lo que deseamos, en un proyecto electoral. Pero no sé quién va a ser el presidente; no hablamos de candidaturas ni de un programas; no hablamos de listas, números; en la construcción de eso estamos”, remarcó.

Añadió que los que hicieron la denuncia de que realizan propaganda prohibida, bien o mal intencionada, tenían otro objetivo.

“La denuncia era por propaganda engañosa y el tribunal dijo que yo no puedo ser candidato. No era eso lo que se pidió y eso corresponde a la Corte de Suprema de Justicia, por eso hemos recurrido”.