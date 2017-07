Lugo se desentiende de nepotismo de su colega

El presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, no quiso tomar partido y prefirió tomar distancia respecto a la información de que el legislador Jorge Oviedo Matto colocó a gran parte de su parentela dentro del Congreso, así como en otras instituciones.

Si bien los nombramientos de varios parientes de Oviedo Matto, quien hoy es vicepresidente primero del Senado, se hicieron fuera del periodo de mando de Lugo, este ratificó que en lo que lleva de mandato no firmó contratación alguna y señaló que los cambios que vayan a hacer será con base en un consenso entre todos los senadores. “Me he puesto a disposición de los 44 senadores y hay un acuerdo de que todas las decisiones, si no la mayoría, sean consultadas con la presidencia y también con los líderes de bancada. No hay pedido ni he firmado nuevas contrataciones”, apuntó Lugo.