Lugo plantea también que el

En su mensaje, Lugo vaticinó que en este febrero se viene una “vorágine política”.

Mencionó el debate que gira en torno a la enmienda para la reelección presidencial. “Se habla cada día de enmienda sí, enmienda no. De alianza sí, alianza no; concertación sí, concertación no; denuncia aquí, denuncia allá. Pero en todas estas discusiones, el pueblo soberano es el que tiene que tener la primera y la última palabra”, afirmó el ex obispo compartiendo la misma línea política que los cartistas que hablan de que la gente tendrá la última palabra en el tema de la enmienda para la reelección a través de un referéndum.

Luego el ex presidente hizo mención a la convención del PLRA, que se realizará en Coronel Oviedo. Por mayoría del Directorio, liderado por Efraín Alegre, se decidió el viernes aprobar el mecanismo de la alianza para llevar a cabo acuerdos electorales para las presidenciales del 2018. La dupla debe ser encabezada por un liberal, según se resolvió.

“El 25 de febrero, como decía Blas Lanzoni, saltarán dos modelos de hacer política, dos modelos de hacer democracia, dos modelos de hacer el PLRA, con la gente o verticalmente desde arriba, imponiendo criterios muchas veces egoístas para unos pocos. Llegará un momento de discernimiento cívico y democrático, político y patriótico”, remarcó Lugo apuntando contra el sector de Efraín.

Acotó que estarán observando con mucha atención el desarrollo de ese gran acontecimiento y evento político que marcará el escenario con miras al 2018.

El senador del Frente Guasu apuntó que están abiertos a la construcción de un gran proyecto nacional sin exclusiones. En un momento dado, hizo referencia a que hicieron las paces con los liberales que acompañaron el juicio político que en el 2012 terminó con su gobierno. Una de sus más férreas detractoras, la senadora Zulma Gómez, ahora es una de sus aliadas.

Con referencia a la política implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lugo señaló que “cuando el presidente del Norte está poniendo murallas, no nos queda otra que abrir las compuertas”.

Lugo, Llano y Lanzoni están realizando una intensa gira por el interior del país, a fin de buscar el apoyo popular para forzar la enmienda constitucional para la reelección.