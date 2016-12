Lugo embreta al TSJE a que diga si es inhábil para buscar la reelección

El asesor jurídico del ex mandatario, Marcos Fariña, firmó el pedido de aclaratoria y lo entregó en la secretaría del despacho del ministro Jaime Bestard, titular del TSJE.

El documento plantea que si la Sentencia 33/16 se basó en que "la acción instaurada por la Asociación Nacional Republicana es sobre propaganda prohibida", entonces, la consecuencia del fallo no puede tener otro alcance ni otro tema más que la propaganda.

Para el grupo de asesores que rodea a Lugo, la disposición del TSJE es ambigua y por lo tanto intiman a que la aclaración se encuadre en los siguientes términos:

"Aclare el TSJE cuál es la consecuencia o sanción por supuesta propaganda electoral supuestamente efectuada por el ciudadano Fernando Lugo Méndez, atento a que no existe un calendario establecido y una campaña electoral oficial", dice el inciso de la misiva remitida al organismo.

De hecho, Lugo realiza en todo el país, en el marco de su actividad política, varios encuentros. Su principal defensa cuando se le increpó acerca de si hacía o no propaganda, es que en sus giras no aparecen panfletos ni volantes, ni tampoco publicidad pagada en medios de comunicación anunciando su candidatura.

Otro punto que Fariña y su equipo creyeron conveniente solicitar es que el máximo tribunal electoral concluya si "declaran inhábil al ciudadano Fernando Lugo Méndez por interpretación del Art. 229 de la Constitución Nacional".

Si el TSJE declara inhábil a Lugo para presentarse en el 2018, directamente la siguiente instancia a la que el ex obispo debe recurrir respecto a su candidatura es ante la Corte Suprema de Justicia.

Dudosa tesis. Hay que resaltar que el mismo Lugo defiende su tesis de que en vista de que no culminó su mandato –a raíz de que fue destituido en el 2012 vía juicio político– está habilitado. Asimismo, interpreta el artículo 290 de la Carta Magna no lo inhabilita a él, como a ningún ex presidente, a concursar en las elecciones por la presidencia de la República en el 2018. Para él solo está inhabilitado el presidente actual Horacio Cartes.

Otro punto defendido por la defensa es que Lugo, al haber jurado como senador activo, tiene las mismas habilidades de sus demás colegas de presentar su candidatura a presidente en el 2018.

No obstante, ahora que está en pleno trámite un probable pedido de enmienda para habilitar la reelección, Lugo también danza en la lista de interesados. En última instancia, será la Corte Suprema de Justicia quien decida, según el mismo senador sostiene.

Para el ex presidente, son los que los derrocaron del poder en 2012 los más interesados en enterrar su candidatura.

Parafraseó una canción, diciendo que en su destitución vía juicio político murió, pero que en esta coyuntura está resucitando.

"Lo mismo están queriendo hacer con esta acción, quieren también matar al deseo ciudadano de retomar políticas de Estado, sociales sobre todo, pero aquí estamos resucitando con la gente", manifestó.

Ambiguo. El líder del Frente Guasu no acompañará la enmienda, pero sí dio venia a sus legisladores de hacerlo.