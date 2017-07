Lugo afirma que cambios en el Senado no serán por presiones

“Me he puesto a disposición de todos los senadores y hay un acuerdo de que muchas de las decisiones deben ser consultadas a la Presidencia y a los líderes de bancada. No he firmado ningún pedido de nuevas contrataciones. En RRHH hay una persona que ha ganado el concurso y la segunda persona que me pasaron fue nombrada. Vamos a ver en los próximos días”, indicó. Con respecto a la Dirección de Seguridad, sostuvo que aún no se reunió con los funcionarios para saber qué tipo de trabajo cumplen.

“No son parte de un acuerdo, simplemente estoy recogiendo información del trabajo que cumplen”, mencionó el presidente de la Cámara de Senadores.