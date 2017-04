Lucasfilm confirma que Carrie Fisher no estará en episodio IX de "Star Wars"

Orlando (EE.UU.), 14 abr (EFE).- La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó hoy que la actriz Carrie Fisher, quien falleció el pasado diciembre a los 60 años, no aparecerá en el episodio IX de "Star Wars" que se estrenará en los cines en 2019.

"Tristemente, Carrie no estará en el episodio IX (sin título aún). Veremos un montón de Carrie en el episodio VIII ("Star Wars: The Last Jedi") y eso es estupendo", dijo hoy Kennedy en declaraciones a la cadena ABC en el marco de la convención Star Wars Celebration que tiene lugar estos días en Orlando.