Los Pynandi viajan a Nassau para jugar su tercer mundial

Integran la delegación: Rolando González, Iván Fernández, arqueros; Juan López, Gustavo Benítez, Luis Ojeda, Jesús A. Rolón, Pedro Morán, Édgar Barreto Carlos Carballo, Sergio Díaz, Orlando Zayas y Sergio González Villaverde.

El DT es Gustavo Zloccowick; Hugo Alves AT; Édgar Torres PF; Juan C. Cáceres, médico; y Sergio Miraballes, masajista. Paraguay integra el Grupo C y debutará el 28 de abril ante Emiratos Árabes, a las 22.00; el domingo 30, a las 19.00, ante Portugal y el 2 ante Panamá.