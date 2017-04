Los prqués de A.Latina cierran mixtos y le dan la espalda a un optimista Wall Street

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, avanzó 0,89 % hasta 5.856,79 puntos.

Los operadores de Wall Street se decidieron por las compras tras un fin de semana largo por la celebración del Viernes Santo y a la espera de los resultados empresariales previstos para este martes.

Wall Street operó en solitario, ya que las bolsas europeas no abrieron por ser día festivo, lo que no fue suficiente para las bolsas latinoamericanas, que no hallaron el rumbo y cerraron mixtas.

En terreno positivo, el Ibovespa de Sao Paulo sumó 2,40 % hasta 64.334 puntos, tras negocios por 10.112 millones de reales (unos 3.256 millones de dólares).

La plaza mexicana subió 0,11 % y ubicó al IPC en 49.011,56 unidades, en un día en el que se negociaron 10.955 millones de pesos mexicanos (unos 591,8 millones de dólares).

El IPSA de Santiago cerró con una variación positiva de 0,04 % y se estacionó en 4.860,48 enteros, tras operaciones por 59.558.824.226 pesos chilenos (unos 92,19 millones de dólares).

En número rojos, el índice Merval de Buenos Aires restó 0,30 % hasta 20.748,13 puntos, después de un volumen financiero de 296,99 millones de pesos argentinos (19,53 millones de dólares).

El Colcap colombiano bajó 0,46 % y quedó en 1.371,98 unidades, al cabo de transacciones por 49.510,81 millones de pesos colombianos (unos 17,3 millones de dólares).

El índice S&P/BVL Perú General cerró en 15.750,63 enteros, tras perder 0,58 %, en una sesión en la que se negociaron 14.782.690 soles (equivalentes a 4.544.325 dólares).

La evolución de las bolsas latinoamericanas fue la siguiente:

Mercado Cierre Puntos

SAO PAULO +2,40 % 64.334

MÉXICO +0,11 % 49.011,56

BUENOS AIRES -0,30 % 20.748,13

SANTIAGO +0,04 % 4.860,48

COLOMBIA -0,46 % 1.371,98

LIMA -0,58 % 15.750,63

MONTEVIDEO No disponible