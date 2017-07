Los opositores llegaron a 100 días de protesta en Venezuela

Miles de venezolanos se concentraron ayer en Caracas en protesta contra el Gobierno, en una jornada que marcó 100 días de manifestaciones y estuvo vigorizada por el otorgamiento de prisión domiciliaria al líder opositor Leopoldo López, medida vista por como una victoria.

La máxima corte del país le permitió a López, cabeza de la facción más combativa de la oposición, continuar en su casa con su condena de casi 14 años. La noticia generó algarabía en las filas opositoras que, envalentonadas, aseguraron que el cambio de condición carcelaria de López se debía a la presión ejercida durante más de 3 meses de protestas antigubernamentales y llamaron a seguir en las calles con más fuerza que antes. “Hoy podemos decir que tenemos a Nicolás Maduro en el punto más débil de su historia”, dijo el diputado Freddy Guevara, desde una improvisada tarima que coronó la concentración opositora en una atestada avenida de Caracas. “Así que quiero que se aplaudan a ustedes mismos porque estos 100 días de resistencia fueron gracias a ustedes, nuestro amado pueblo”, agregó el político.

Desde temprano, cientos de venezolanos se congregaron enfundados en camisas blancas y banderas de Venezuela.

“NO ESTOY FELIZ”. Finalizada la congregación opositora, Lilian Tintori dio detalles sobre el regreso de su esposo a casa. La activista de derechos humanos dijo que López, un economista educado en EEUU, llegó a las 3 de la mañana de la mano de agentes policiales y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, 2 figuras del oficialismo a las que Tintori dijo les agradeció por el regreso de su marido.

“No les puedo decir que estoy feliz cuando sabemos que nuestro país está sufriendo. No les puedo decir que estoy feliz porque hay niños que comen de la basura. No les puedo decir que estoy feliz porque no hay medicinas en el país y hay 431 presos políticos que hay que liberar”, dijo Tintori. “Pero sí les puedo decir que estoy llena de esperanza, que mi casa se llenó de amor porque regresó Leopoldo, que mi casa se llenó de fuerza”, agregó rodeada de periodistas.