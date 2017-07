Los ganaderos del Mercosur discuten medidas sanitarias

Los directivos de las diferentes organizaciones rurales de la región discutieron sobre las medidas sanitarias en esta parte del continente, especialmente lo que tiene que ver con la vacunación contra la fiebre aftosa.

Los representantes de Brasil fueron claros: ellos quieren levantar la vacunación en la región para dentro de cinco o seis años, manifestó Gedeão Silveira Pereira, vicepresidente de la Federación de Agricultura del Estado de Rio Grande Do Sul. No obstante, este parecer no se comparte en los demás países, por lo que el debate continúa y puede haber cambios en el plan de Brasil, admitieron los ganaderos durante una conferencia de prensa ofrecida para informar sobre el encuentro.

“Nosotros no queremos dejar de vacunar. Se decidió como gremio. Materialmente, no podemos dar ese salto en cinco o seis años”, admitió Dardo Chiesa, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Estamos aquí para discutir sobre el tema; en Colombia hay dos brotes (de fiebre aftosa) protocolizados, pero creemos que hay más”, manifestó luego. A su criterio, los planes como este deben adecuarse a las realidades.

“No están dadas las condiciones para dejar de vacunar”, expresó luego Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRU).

Uruguay manifestó una posición más cautelosa. “Es fundamental que Brasil tenga un plan. Creemos que el plan es muy bueno”, dijo por su parte Pablo Zerbino Vanrrell, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Asia. Otro punto que abordaron durante el encuentro en la Expo 2017, fue Asia como mercado objetivo de todos los productores de la región.

“La gran cantidad de comida saldrá de esta región del mundo (Mercosur). En Asia están los grandes mercados”, indicó Silveira.

El ganadero brasileño dijo que lo ideal es empezar a hacer tratados con los países de este continente.